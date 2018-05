Stadt oder Land: Wo wachsen Kinder besser heran?

Über die Wiese laufen, Bauernhoftiere füttern, Wiesenblumen pflücken, im Wald ein Lager bauen und bis zum Dunkelwerden draußen im Grünen spielen: So stellen sich viele die ideale Kindheit vor. Keine Frage, das Landleben ermöglicht viel Freiraum zum Spielen und Erkunden. Aber auch die Stadt hat viel zu bieten. Dort gibt es meistens ein besser ausgebautes Betreuungsangebot, kurze Wege und kulturelle Vielfalt mit Museen und Kindertheatern. Viele Eltern haben ihre Arbeitsstelle in der Stadt und wollen sowohl schnell im Büro als auch bei ihrer Familie sein. Und sie sagen mit Ausflügen ins Grüne in ihrer Freizeit dem Zuviel an Beton und Grau den Kampf an.