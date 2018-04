Herzogin Kates Kleid ist eine Hommage an Diana

Nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes war Herzogin Kate in Rekordzeit wieder fit und zeigte sich an Prinz Williams Seite mit dem Neugeborenen noch am selben Tag vor dem St. Mary‘s-Krankenhaus in London der Öffentlichkeit. Das Kleid, das sie für diesen historischen Moment gewählt hat, ist eine rührende Hommage an die verstorbene Großmutter des Kleinen. Prinzessin Diana hatte nach der Geburt von Prinz Harry ebenfalls ein rotes Kleid mit weißem Kragen für ihren ersten Auftritt nach der Geburt gewählt.