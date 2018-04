Clara Luzia auf der Suche nach der Ruhe im Diskurs

Amadeus-Preisträgerin Clara Luzia gehört zu den Lichtgestalten der heimischen Indie-Szene und ihre neuen Singles „On The Street“ und „When The Streets“ rotieren schon fleißig in der heimischen Radiolandschaft. Mit ihrem neuen Album „When I Take Your Hand“ kämpft die Niederösterreicherin gegen die verrohende Diskurskultur und innere Dämonen an. im „Krone“-Interview spricht sie außerdem über ihren Stellenwert in der heimischen Indie-Landschaft und wie sie über die Jahre an Bühnensouveränität gewann.