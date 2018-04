Vielfältiger Mix für die neue Saison

Für das von Neo-Chefin Beate Vollack neu aufgestellte Ballett-Ensemble startet die erste Produktion am 30. Oktober mit „Sandmann“, auch „Die Jahreszeiten“ nach Haydn kommen auf die Bühne. Neben der Opernbühne erobert man in der neuen Saison mit der Schiene „Tänze einer Ausstellung“ auch die Räumlichkeiten der Neuen Galerie in Graz. Und in der Schiene „Selbst getanzt“ lädt man das Publikum ein, tänzerisch aktiv zu werden. „Ich freue mich schon sehr. Ich möchte das Publikum mitnehmen in eine Welt des Unbekannten und Unerwartete“, so Vollack.