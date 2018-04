„Lachen ist immer das beste Lebenselixier!“

Ein Büro in Marchtrenk zu haben, klingt nicht gerade danach, am Nabel der Welt zu sitzen. Doch Barbara Nowecki (51) richtet von hier aus Firmenevents in ganz Österreich und in Deutschland aus. Ihre Agentur „Pronto Events“, die sie vor fünf Jahren gegründet hat, bietet den kompletten Service an: „Ein Unternehmen kommt zu mir und meint: Machen Sie etwas für 500 Personen!“, sagt sie im „Krone“-Gespräch. Und Nowecki lässt sich etwas einfallen, klemmt sich hinters Telefon und organisiert eben alles „vom Zelt oder Saal über Technik, Licht, Budgetabwicklung bis hin zu den Künstlerauftritten“.