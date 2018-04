Wiener Bäder: Nichts wie rein ins kühle Nass!

Riesenrutsche, Sprudelbad, Wasserbar. Wer genießt nicht gerne einmal unbeschwerte Sonnenstunden in einem der 17 städtischen Wiener Freibäder? Die in der Bundeshauptstadt traditionell am 2. Mai ihr Pforten öffnen - und heuer, wenn das Wetter weiterhin so warm und sommerlich bleibt, sogar schon früher zum verlängerten Wochenende!