„Unethisch“: PETA kritisiert Angeln in „Far Cry 5“

„Angeln bedeutet qualvollen Todeskampf“

PETA-Fischexpertin Tanja Breining: „Angeln bedeutet, Fische in eine Falle zu locken, sie minuten- bis stundenlang Angst und Atemnot sowie einem oft qualvollen Todeskampf auszusetzen, bevor sie schließlich erschlagen oder oft noch lebendig aufgeschnitten werden“ Manche Fische hätten in Tests eine verblüffende Intelligenz gezeigt. Sie aus Spaß zu jagen und zu töten sei unethisch - in der Realität ebenso wie am Bildschirm.