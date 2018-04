Sattelschlepper kippte auf Südautobahn um

Aus bisher noch unbekannter Ursache ereignete sich Dienstagvormittag ein Lkw- Unfall auf der Süd Autobahn in Fahrtrichtung Graz zwischen Völkermarkt-Ost und Griffen. Der mit Papierrollen beladene Anhänger des LKW-Zuges kippte auf der Fahrbahn um. Dabei kam es zu Behinderungen am Pannenstreifen und am ersten Fahrstreifen. Verletzt wurde niemand. Am Sattelfahrzeug entstand ein großer Sachschaden.