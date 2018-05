Was macht Österreich so kinderfreundlich?

Programm für die Kleinen

Was macht ein Unternehmen, eine Gemeinde, eine Region oder ein ganzes Land eigentlich kinderfreundlich? „Angebotsvielfalt, Qualitätsmerkmale, Sicherheitsstandards - das ist es, was für uns wichtige Indikatoren sind“, erklärt Gerhard Stroitz von Kinderhotels Österreich. Die Kinder- und Familienhotelgruppe mit Sitz in Kärnten vereint in Österreich, Deutschland, Italien, Portugal und Kroatien insgesamt 51 Betriebe, die mit 7000 Betten, 350 Kinderbetreuern und 300 Betreuern in Ausbildung speziell auf die Kinderfreundlichkeit ausgerichtet sind. Magnet für Eltern sind dabei spezielle Angebote wie etwa Windelschischule für Kleinkinder, Urlaub für frischgebackene Eltern oder betreute Programme für die Kleinsten. Auch das Gourmet-Magazin „Falstaff“ weist immer wieder auf speziell kinderfreundliche Restaurants in Österreich hin