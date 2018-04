We Are Scientists finden ihre Liebe zum Discopop

„This time we really wanted to drop a fun-bomb. Something to dance or to fuck to“, ertönt es unmissverständlich aus der Presseinformation zum sechsten Studioalbum der New-Yorker-Indie-Institution We Are Scientists. „Ob uns das wirklich gelungen ist, das kann ich dir nicht sagen“, lacht Bassist Chris Cain verschmitzt im Gespräch mit der „Krone“, „jedenfalls sind das Dinge, die wir beim Musikhören sehr gerne machen.“ „Megaplex“ nennt sich das neue Werk und zeigt das Duo Cain und Frontmann/Gitarrist Keith Murray von einer bunten, lauten, optimistischen Seite. Statt schrammelnder Indie-Gitarren dominiert der derzeit hochgehypte Nostalgie-Synthiepop, schnödes Kopfnicken soll einer fröhlichen Tanzbarkeit weichen.