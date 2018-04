Zahlreiche Wiener Künstler erobern Währing

Unter dem Titel „Kunst.Fest.Währing“ finden in den Monaten April und Mai verschiedenartige Kultur-Aktionen im 18. Bezirk statt. Mit der Veranstaltung „artwalk18“ gehen die Festtage los. Am 28. April und 29. April 2018 präsentieren über 100 Künstlerinnen und Künstler an rund 45 Orten ihr kreatives Schaffen und laden das Publikum zu einem Besuch der Schauplätze ihres schöpferischen Wirkens ein.