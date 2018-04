Neuer Caterer bringt frischen Wind in Speisewägen

Wer in einem voll besetzten Railjet einen Platz im Speisewagen ergattern will, muss schnell sein, da weniger als 20 Sitze zur Verfügung stehen. Man kann sich aber auch das Essen in seinem Waggon servieren lassen (1. Klasse), für die 2. Klassen gibt es eine Snack-Karte (bekommt man auch im Self-Service). Hauptgerichte kosten zwischen sieben und elf Euro, eine Melange 2,80 Euro.