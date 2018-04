Bayern-Training ohne Alaba: Fehlt er gegen Real?

Der Einsatz von Bayern-Profi David Alaba im Semifinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League am Mittwoch in München gegen Real Madrid ist äußerst fraglich. Der ÖFB-Star hatte zwar am Sonntag teilweise und am Montag zur Gänze mit der Mannschaft geübt, fehlte aber im Abschlusstraining am Dienstag. Eine definitive Entscheidung wird es erst am Spieltag geben.