Sarah Jessica Parker designt jetzt Brautkleider

„Persönliche Note“

Die Kollektion soll auch 15 Paar „SJP“-Schuhe beinhalten, die für einen rundum perfekten Hochzeitslook sorgen sollen. Parker: „Es gab einfach unglaublich viele wundervolle Frauen in den verschiedensten Altersklassen, Gehaltsklassen, Kleidergrößen und Figuren, die zu uns in den Laden kamen und nach einem nicht so konventionellen Brautschuh suchten. Wir erkannten also schnell, dass es im Bereich der Brautschuhe eine Marktlücke gab. Wir wollen es den Bräuten ermöglichen, eine persönliche Note in ihr Hochzeitsoutfit einfließen zu lassen. Deshalb entschieden wir uns kurzerhand dazu, eine Reihe von ausgefallenen Brautschuhen mit in unsere neue Kollektion aufzunehmen.“