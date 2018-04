Nach dem Erfolg des Vorgängers „Multivearzum“ und umjubelten Live-Shows, unter anderem als Support der DROOGIEBOYZ, erschien am 23. Februar das Nachfolge-Album „Invearzion“ von VEARZ. Live präsentiert VEARZ sein neues Meisterwerk am 11. Mai in der ((szene)) Wien, als Gäste haben sich auch ADEM DELON feat. Hinterkopf, Queroland und SeboKILL angekündigt.