Pensionistin prallt mit Auto gegen Betonzaun

Der Unfall war kurz vor 15 Uhr von einem in der Nähe wohnenden Notfallsanitäter in der Erzherzog-Karl-Straße beobachtet worden. Dieser war als Ersthelfer an Ort und Stelle und übernahm die Versorgung der beiden Verletzten. Passanten alarmierten die weiteren Einsatzkräfte.