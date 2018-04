Der 11. Diversity Ball im Kursalon Wien

„Your Time Is Now“ lautet das Motto des 11. Diversity Balls presented by T-Mobile am 5. Mai im Kursalon Wien. Beim schrillsten Fest des Jahres setzen bekannte Persönlichkeiten, Künstler und Models gemeinsam mit Menschen verschiedenen Alters, Geschlechts, unterschiedlicher sexueller Orientierung, Herkunft, Religion oder Behinderung ein Zeichen für ein gelebtes Miteinander. Alles ist erlaubt und jeder ist willkommen. 2018 hat sich der Veranstalter equalizent, rund um Ballmutter Monika Haider, etwas ganz Besonderes ausgedacht. Für eine Nacht wird der Kursalon in eine Zeitmaschine verwandelt, die die Gäste von der Vergangenheit bis in die Gegenwart katapultiert. Das beginnt schon bei der Musik, angefangen bei elektrisierendem Swing, grooviger Disco, trashigen 90s bis hin zu schwungvollen Ballklassikern. Entsprechend sollte das Outfit auf dem Magenta Teppich passend gewählt sein. Wer sich für den Abend im Vorfeld stylen möchte, dem stehen alle Möglichkeiten offen - von Abendrobe über Bodypainting, von 20er bis 90er - am Diversity Ball sind die schrägsten Outfits und Ballkleider gerne gesehen. Offizieller Ausstatter Humana People to People bietet eine große Auswahl an schrillen Outfits. Egal aus welcher Epoche und welchen Styles - Ausgrenzung hat in dieser Partynacht keine Chance! Grenzenlos kreativ ist auch das Line-up der Künstler. Das symbolisiert die farbenfrohe Eröffnungsshow von Manuela Gamper von Sugar Office. Die Gäste erwartet ein bunter Mix, angefangen beim Kinderchor SignsVoices, über eine Isis-Wings-Tanzperformance, dem Elvis-Tribute-Artist Imran Rana, Senior_innentanzpaare, einem steirischen Jägerchor, dem Michael Jackson Tribut Artist Mike Jack, Rollstuhltänzer_innen, Operngesang und einer Travestie-Performance mit Jacques Patriaque. Das Grande Finale bestreiten die Sänger Futurelove, Wienerlied Sängerin Charlotte Ludwig und zwei herausragende Tanzpaare der Agentur „Lindbirg“. Durch den Abend führt Publikumsliebling Lucy McEvil. Zu später Stunde halten dann die DJs das musikalische Zepter in den Händen. An den Turntables: Djane CounTessa und die Diversity-Ball-Lieblinge Disco Caine! Als besonderes Highlight erwartet die Gäste die weltbekannte Yodelling Drag Queen LayDee KinMee - sie heizt den Kursalon um Mitternacht nochmal so richtig ein.