Frauen und Jugend erobern Chiemseehof

Noch steht nicht endgültig fest, wer über welches Mandat tatsächlich in den Chiemseehof einziehen wird, aber nach jetzigem Stand dürfte die Frauen-Quote bei der Angelobung am 13. Juni ein historisches Hoch erreichen. Grund dafür sind die vielen weiblichen Kandidaten. Und auch die Jugend will hoch hinaus.