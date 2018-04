Kaum patchbar: Nintendo Switch wurde gehackt!

Um die Kontrolle über die Konsole zu übernehmen, nutzen die Hacker laut „Ars Technica“ eine Funktion, die eigentlich zur Wartung der Switch dient: den USB Recovery Mode. Ist er aktiv, sind die von Nintendo in Stellung gebrachten Maßnahmen gegen die Installation „fremder“ Software außer Funktion. Hacker können dann alles auf der Switch installieren, was dem verbauten Tegra-X1-Chip von Nvidia zumutbar ist. In der Szene nennt man das „Homebrew“-Software.