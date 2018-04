Klimawandel beschert Österreich neue Gletscherseen

Die heimischen Gletscher schrumpfen seit dem Ende der kleinen Eiszeit Mitte des 19. Jahrhunderts stetig. Ihr Schmelzwasser sammelte sich in 250 neuen Seen - die meisten davon entstanden aber erst kürzlich durch die globale Erwärmung, wie der Geologe Jan-Christoph Otto am Rande des Österreichischen Klimatages in Salzburg erklärte. Laut Modellen kommen etwa am Großglockner bald weitere Seen dazu.