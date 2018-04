Madonnas Schlüpfer darf versteigert werden

Versteigerung im Juli

Der Anwalt von Lutz, Judd Grossman, wertete den Richterspruch nun als „totalen Sieg“ für seine Mandantin. „Frau Lutz kann mit ihren Besitztümern jetzt machen, was sie will - ohne ständige Einmischung von Madonna.“ Das Auktionshaus Gotta Have Rock and Roll erklärte, es wolle die Versteigerung nun im Juli abhalten.