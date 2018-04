Bestatter besucht: Toter sollte Handy entsperren

Linus Phillip war im vergangenen Monat im Alter von nur 30 Jahren bei einer Verkehrskontrolle von einem Polizeibeamten erschossen worden. Er habe versucht wegzufahren, bevor ein Officer ihn und sein Auto habe durchsuchen können, so die offizielle Darstellung. Welche Informationen sich die Beamten nun von den auf Linus‘ Smartphone gespeicherten Daten erhoffen, ist nicht bekannt. Nur, dass sie um an diese zu gelangen das Leichenschauhaus aufsuchten. Dort hätten zwei Polizisten die Hände des Toten an den Fingerabdrucksensor des Geräts gehalten, konnten dieses aber nicht entsperren, berichtete die Nachrichtenagentur AP.