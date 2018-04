Afritz am See: Altes Sägewerk geriet in Flammen

Aus bisher noch unbekannter Ursache brach Montagabend in einem alten Sägewerk in Afritz am See ein Feuer aus. Der Brand wurde zufällig von einem vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt. Dieser verständigte daraufhin die Feuerwehren Afritz, Feld am See, Arriach und Winklern/Einöde, welche durch rasches Eingreifen erheblichen Schaden verhindern konnten. Die Flammen beschädigten das Gebäude an der vorderen Seite. Der hintere Teil des Sägewerkes blieb verschont. Geräte und Maschinen wurden nicht beschädigt. Die Höhe des Schadens ist bisher noch unbekannt.