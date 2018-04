Gastgarten-Sperrstunde um 2 Uhr in der Früh

Diese Ruhe wird nun aber von den neuen Gastgarten-Öffnungszeiten vom Café Promenade gestört. Grundsätzlich ist es so, dass Gastgärten im Sommer um 23.30 Uhr zusperren müssen. Das gilt allerdings nur für die auf öffentlichem Grund. Der hintere Promenade-Gastgarten ist jedoch Privatgrund. Die Stadt Graz hat die Sperrstunde dort auf zwei Uhr festgelegt - „übrigens bereits 1993“, wie Jasmin Hans, Sprecherin von Vizebürgermeister Mario Eustacchio (FP), in Erfahrung bringen konnte. Rechtlich ist also alles in Ordnung.