Ladendieb wollte Tomate stehlen - Festnahme!

Serientäter am Werk

Doch es dürfte sich um einen Serientäter handeln, denn schon zwei Tage später wurde er von einem weiteren Detektiv in einem anderen Geschäft in Ansfelden beim Klauen eines Videospiels beobachtet. Der Fahnder stellte den Dieb am Parkplatz zur Rede, wieder ließ der Rumäne die Beute fallen und floh. Doch der Detektiv verfolgte ihn - bis er von dem 55-Jährigen mit einem Klappmesser bedroht wurde! Die Polizei übernahm und konnte den Gauner wenig später festnehmen. Er sitzt nun in der Justizanstalt Linz.