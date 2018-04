Luxusjacht erkennt Vorlieben seiner Passagiere

Sie schaut von außen aus wie ein riesiges Kanu - doch spätestens wenn man das Innere betritt, hat man eher das Gefühl, sich in einem Luxushotel zu befinden: Die neue Luxusjacht Tuhura lässt mit Features wie einem Whirlpool und einer Bar am Deck, einem modernen 360-Grad-Kino sowie einem Kamin im Schiffsinneren keine Wünsche offen. Beeindruckend ist auch der Computer des Schiffs: Er lernt die Vorlieben der Passagiere und passt Temperatur, Licht und Musik dementsprechend an.