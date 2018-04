Facebook löscht Millionen extremistische Beiträge

Offenbar auf Druck der Behörden ist Facebook nach eigenen Angaben zuletzt entschiedener gegen extremistische Beiträge vorgegangen. Im ersten Quartal seien insgesamt 1,9 Millionen Einträge in Verbindung mit den Extremisten-Gruppen Islamischer Staat oder Al-Kaida in den meisten Fällen gelöscht oder mit Warnhinweisen versehen worden, teilte das soziale Netzwerk am Montag mit. Das seien doppelt so viele wie in den drei Monaten zuvor.