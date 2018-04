Barrichello durfte Schumacher nicht besuchen

„Michael war großartig mit einem Glas Wein in der Hand“

Zuletzt berichtete Barichello auch über die gemeinsame Zeit bei Ferrari. Diese verlief nicht immer reibungslos. Beim Grand Prix in Spielberg 2002 musste Barrichello seinen Teamkollegen kampflos vorbeiziehen lassen (Szene unten im Video), um ihn am Weg zum WM-Titel zu helfen. „Ich habe an diesem Tag vor Wut gekotzt“, gestand der 45-Jährige. Mehr dazu lesen Sie hier!