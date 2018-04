Stoss und Nagl stehen vor „vielen Hausaufgaben“

Bereits von 7. bis 9. Mai wird eine erste Delegation des IOC für zwei Tage zu Gast in Wien und in der Steiermark sein. Mit ihnen zusammen soll dann die Bewerbung aufgebaut werden, schilderte Nagl. Später werden auch die Sportstätten besichtigt, wobei diese in Graz, Schladming, Ramsau, am Kreischberg, in Bischofshofen, Inzell, Königssee und eventuell Hochfilzen zur Verfügung stehen. Die Gruppenphase der Eishockey-Bewerbe könnte laut Stoss durchaus in Klagenfurt, Villach, Salzburg, Linz oder Wien stattfinden - die Halbfinale und das Finale werden aber in der Host-City Graz über die Bühne gehen. „Ein olympisches Dorf haben wir noch nicht, aber die Gründe stehen zur Verfügung“, meinte Stoss weiter und spielte damit auf die Grazer Reininghausgründe an. Außerdem seien dezentrale olympische Dörfer etwa in Hochfilzen, Inzell und Königssee denkbar. Angesprochen auf eine mögliche Volksbefragung sagte Nagl, dass eine Befragung allein in Graz sowieso nicht mehr ausreichend sei, weil „wir tragen ganz Österreich“.