Fünf Monate Haft nach tödlichem Auffahrunfall

Nach dem Unfall fehlten dem Verursacher die Erinnerungen an den genauen Hergang. Kurz vor dem verheerenden Crash hatte er das Auto eines Linzers touchiert. Dann schlitterte sein Wagen entlang des Leitplanke an der B1 in Traun, ehe er ungebremst in das Fahrzeug von zwei Bosniern krachte. Der Aufprall war so stark, dass fünf Autos ineinander geschoben wurden.