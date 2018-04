Freispruch für Steyrer IS-Poster

Unter einem Dschihadisten-Prozess stellt man sich landläufig vor, dass der Angeklagte für den IS in den Krieg gezogen ist, oder die Gotteskrieger finanziell unterstützt hat. Der Türke, der sich am Montag in Steyr verantworten musste, hat aber „nur“ ein Video in einem sozialen Netzwerk gepostet. Im Jahr 2013.