Wohin steuert die EU? Sobotka bei Gipfeltreffen

28 Parlamentspräsidenten der EU sind am Montag in Tallinn zusammengetroffen. An zwei Tagen wollen sich die Parlamentschefs über die Zukunft der EU und die europäische Sicherheit austauschen. Auch der österreichische EU-Ratsvorsitz im 2. Halbjahr soll ein Thema sein. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) nimmt an der Tagung teil.