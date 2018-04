OÖ: Angeklagter (52) im Zweifel freigesprochen

Ein 52-Jähriger, der auf Facebook ein IS-Video geteilt hat, ist am Montag im Landesgericht Steyr in Oberösterreich vom Vorwurf der Beteiligung an einer terroristischen Beteiligung und einer kriminellen Organisation im Zweifel freigesprochen worden. Der Angeklagte hatte sich nicht schuldig bekannt, er habe das Video unwissentlich verbreitet. Der Freispruch ist nicht rechtskräftig.