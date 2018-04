Klar und Schonungslos

Auf „kopflose“ Familien, Ausflüglern oder Rocker trifft man bei Bishin Jumonji. „Sie symbolisieren die Aufgabe der japanischen Identität und Verwestlichung“, so Kuhlmann, die auch betont, dass die Fotografen ihre Arbeiten wie einen „Ich-Roman“ aufbauen, woraus sich auch der Titel der Ausstellung „I-Photo“, also „Ich-Fotos“ ableitet. Nicht nur Fukase machte sein eigenes Leben und das seiner Frau sichtbar. Auch Araki, der heute vor allem für seine Bondage-Fotos berühmt und berüchtigt ist, rückte seine Yoko in den Fokus. In dem Fotobuch „Sentimental Journey“ dokumentiert er ihre Hochzeitsreise, und in der „Winter Journey“ begleitet er sie mit der Kamera bis zu ihrem Tod.