Fünf Millionen Euro für Kinder-Tagesbetreuung

Der erste Schritt in den umfangreichen Baumaßnahmen in Neumarkt am Wallersee hat bereits begonnen. Die Volksschule erhält gerade eine Erweiterung. Hier wird mehr Platz für die Nachmittagsbetreuung geschaffen. „Der Bedarf dafür ist einfach da. Die momentanen Räumlichkeiten sind zu klein“, sagt Bürgermeister Adolf Rieger. 2,28 Millionen Euro fließen in den Bau plus die Sanierung des Gebäudes. Dieses wird barrierefrei gemacht, ein Lift eingebaut und der Brandschutz verbessert. Nach und nach soll hier adaptiert werden. „Der Hauptteil wird aber sicher heuer gemacht“, so Rieger. Über 70 Kinder werden derzeit in drei Gruppen am Nachmittag betreut. Weitere 70 Schüler verbringen die Nachmittage in der Schule in Sighartstein. „Sehr viele Eltern müssen den ganzen Tag arbeiten. Daher brauchen wird dieses Angebot“, weiß der Bürgermeister der Flachgauer Gemeinde, die über 6300 Einwohner zählt.