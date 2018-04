„Rauchmelder retten Leben!“

Eisenbeiss: Was wirklich Leben rettet, sind Rauchwarnmelder. Diese reagieren rechtzeitig und werden so laut, dass man sicher aufwacht. Beim Verschmoren tritt nämlich Kohlenmonoxid aus. Der Schlafende bemerkt dies nicht, atmet das Kohlenmonoxid ein und fällt immer tiefer in den unbewussten Schlaf. Der Mensch schläft dann richtiggehend in den Tod hinein. Wir erleben immer wieder, dass Leute durch einen unscheinbaren Schmorbrand, auf der Bettdecke oder am Polster, ersticken.