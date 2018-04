„Jeder von uns kann ein Ersthelfer sein“

Doch wie geht man als Unbeteiligter nun eigentlich vor, wenn man als Erster am Unfallort ist? „Jeder von uns kann Erste Hilfe leisten“, nimmt Rotkreuz-Chefarzt Wolfgang Schreiber die Bevölkerung in die Pflicht. Bei Motorradunfällen ist es besonders wichtig, dem Unfallopfer den Helm abzunehmen. „Ist der Motorradfahrer bei Bewusstsein, unterstützt man ihn dabei. Ist er ohne Bewusstsein, nimmt der Helfer den Helm ab, da sonst Erstickungsgefahr besteht“, betont Schreiber, der weiters ausführt: „Der Ersthelfer kniet oberhalb des Kopfes, nimmt den Helm seitlich mit beiden Händen und richtet den Kopf des Verletzten vorsichtig gerade. Dann öffnet man das Visier und den Verschluss. Wichtig ist es auch, den Nacken zu unterstützen. Erst wenn der Helm entfernt wurde, kann mit der Kontrolle der Atmung und der Verletzungen begonnen werden.“ All diese Handgriffe lernen Teilnehmer übrigens in Erste-Hilfe-Kursen des Roten Kreuzes.