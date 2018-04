Oberösterreich Stammtisch diskutiert Glyphosat

„Unkrautvernichter in der Landwirtschaft - flächendeckendes Gift?“, lautet das Thema des kommenden Oberösterreich Stammtisch von „Krone“ und ORF OÖ morgen, Mittwoch, im Gasthaus „Klosterhof“ in Baumgartenberg. Gerade jetzt durch den Saisonstart im Ackerbau brandaktuell, werden Experten und Publikum über in der Kritik stehende Mittel wie Glyphosat diskutieren.