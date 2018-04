Kampf gegen Naturgewalt an den Ferienstränden

Während auf der einen Seite der Sand fehlt, hat der Süden des Ferienortes zu viel davon. Mit dem Tagliamento-Fluss werden jedes Jahr mehr als 50.000 Kubikmeter Sedimente in die Adria und von dort in Richtung des Ferienortes Bibione gespült. Auch in diesem Bereich stehen Baggerschiffe im Einsatz. Sie müssen die Schifffahrtskanäle und Hafeneinfahrten frei von den Sedimentmassen halten.