Vorwurf des schweren Betrugs gegen Grazer Beamten

Sind 40.000 Euro für die steirische Wasserrettung in dunklen Kanälen verschwunden - also in den Taschen eines Grazer Beamten? Wurde die Stadt Graz von diesem mittlerweile pensionierten Beamten absichtlich geschädigt? Die Staatsanwaltschaft meint: Ja. Und erhebt Anklage wegen schweren Betrugs. Schon am 18. Mai wird verhandelt.