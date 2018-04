Amazon arbeitet angeblich an Robotern fürs Zuhause

Nach Robotern für seine Warenhäuser nimmt Amazon offenbar die Automatisierung von Haushalten in Angriff. Wie der Finanzdienst Bloomberg berichtet, soll der Online-Händler an einem Heim-Roboter arbeiten. Prototypen könnten sich „wie selbstfahrende Autos“ eigenständig von Raum zu Raum bewegen. Dafür hätten sie Kameras und Software zur Bilderkennung an Bord, hieß es unter Berufung auf informierte Personen.