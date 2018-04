Ausreißer „Giotto“ von Wiener Polizei „gefasst“

Quietschfidel, die Schnauze schnuppernd am Boden - aber herrenlos. So marschierte ein beige-weißer Jack Russell Terrier am Sonntagabend über den Gehsteig der Weinberggasse in Wien-Döbling. Drei beherzte Polizisten stoppten ihre Patrouillenfahrt und brachten den kleinen Ausreißer aufs Revier - glückliches Ende!