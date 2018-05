Übung 9: Zwetschken pflücken

Kopfweh, Rückenschmerzen, erschöpft oder nervös? So können Sie Dank einfacher Übungen, die von Physiotherapeut Patrik Ruhdorfer vorgeführt werden, wieder beschwerdefrei arbeiten! Das Greifen der vermeintlichen Zwetschken ist nicht nur eine tolle Atemübung, sondern bringt den gesamten Körper aus der starren Bürohaltung so richtig in Bewegung.