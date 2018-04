Tödliche Gefahr durch Meningitis

„Eitrige Meningitis ist zwar eine seltene, aber lebensgefährliche Erkrankung, an der in Österreich jedes Jahr etwa zehn Kinder sterben. Das kann man durch Impfungen vermeiden. Wer sollte da keine Spritzen erhalten?“, appelliert der steirische Kinderarzt Prof. Dr. Ingomar Mutz anlässlich des Welt-Meningitis-Tages am 24. April. Eine Infektion ist aufgrund anfänglich unspezifischer Symptome oft schwer zu diagnostizieren, verschlimmert sich aber schnell. „Zunächst treten grippeähnliche Symptome auf. Dazu setzen starke Kopfschmerzen, hohes Fieber, Übelkeit, Lichtempfindlichkeit und Nackensteifheit ein. Bei vielen bemerkt man zusätzlich kleine, punktförmige Hautblutungen, die sich rasch vergrößern“, beschreibt Prof. Mutz.