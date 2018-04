Hausbesetzerin gab Heim von Wienerin wieder frei

Gute Nachricht für die Wienerin Eva H. (77) auf der spanischen Ferieninsel Lanzarote! Wie berichtet, hatte sich eine fremde Frau am Zweitwohnsitz der Wienerin illegal eingenistet. Nun hat die Hausbesetzerin die Wohnung in Playa Honda wieder verlassen - und die rüstige Rentnerin kann zurück in ihre vier Wände.