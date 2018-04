Flüchtlinge leben ohne Asylstatus weiter im Land

Nachdem Waldhäusl als neuer Landesrat für das Asylwesen diesen Fachbereich durchforsten hat lassen, redet er sich rasch in Rage: „Es ist unverständlich, dass meine Vorgänger derartige Zustände offenbar jahrelang geduldet haben.“ 405 Fälle habe die gründliche Nachforschung zutage gebracht, in denen Flüchtlingen zwar der Asylstatus verwehrt wurde, sie aber dennoch bis heute im Land leben. „Und das, obwohl bei allen Betroffenen bereits sämtliche Rechtsmittel ausgeschöpft sind“, wettert Waldhäusl. Dass die abgelehnten Asylwerber geblieben sind, sei kein Wunder, so der FP-Landesrat: „Schließlich erhalten sie Monat für Monat Geld, in Summe 221.000 Euro.“