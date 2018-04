In Zug-Klo eingesperrt: Mann twittert um Hilfe

Als ein Bahnreisender in der Toilette eines Zugs eingeschlossen wird und Klopfen nichts bringt, beschließt er in seiner Not, die Deutsche Bahn per Twitter über seine missliche Lage zu informieren. Mit Erfolg! Die Social-Media-Mitarbeiter schreiben ihm rasch zurück. Er kann schließlich aus dem ungemütlichen Gefängnis befreit werden.