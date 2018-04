Waldrapp-Küken lernen am Bodensee das Fliegen

Um den vom Aussterben bedrohten Waldrapp wieder am Bodensee anzusiedeln, sollen in den nächsten Wochen rund 30 Küken aus Österreich für ein Flugtraining in die deutsche Bodensee-Stadt Überlingen gebracht werden. Die ersten, im Kärntner Tierpark Rosegg aufgezogenen Jungvögel sollen in den kommenden Wochen ein Training mit Leichtflugzeugen absolvieren, sagt der Leiter des zuständigen EU-Projekts, Johannes Fritz.