Beschäftigte protestieren gegen Amazon-Chef Bezos

Im Streit um eine Tarifbindung beim US-Onlinehändler Amazon in Deutschland wollen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Dienstag mehrere hundert Beschäftigte gegen eine Preisverleihung für Amazon-Chef Jeff Bezos in Berlin protestieren. Wir „geben Jeff Bezos ein Feedback der Beschäftigten“, erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Montag.