Nordkorea: 32 Touristen bei Busunglück getötet

Bei einem schweren Busunglück in Nordkorea sind am Sonntagabend 36 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sind 32 chinesische Touristen und vier Nordkoreaner, wie der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Lu Kang, am Montag berichtete. Zwei weitere chinesische Staatsbürger seien in einem kritischen Zustand.